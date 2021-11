Ostschweiz stimmt überwiegend für Corona-Gesetz

Bei einem Schweizer Volksentscheid hat eine Mehrheit für das Covid-19-Gesetz gestimmt und sich damit für den Erhalt eines Corona-Zertifikats ausgesprochen. Auch in den Kantonen in der Ostschweiz gab es überwiegend Zustimmung. Lediglich im Kanton Appenzell Innerrhoden haben fast 56 Prozent der Wähler "Nein" zum Gesetz gesagt. Die größte Zustimmung in den Kantonen am Bodensee gab es in Schaffhausen. Dort stimmten fast 60 Prozent der Wähler dafür. Im Mittelpunkt der Diskussionen um das Gesetz stand das Covid-Zertifikat, das einem 3G-Nachweis entspricht und Voraussetzung ist, um in öffentliche Gebäude, Restaurants und zu größeren Veranstaltungen zu gelangen. Kritiker empfinden dies als diskriminierend.