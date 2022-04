Kühl aber sonnig - Ostersonntag lockt an den Bodensee

Bei strahlender Sonne, aber kaltem Wind und Temperaturen um nur 15 Grad sind viele Menschen am Ostersonntag an den Bodensee geströmt. Die Insel Mainau (Kreis Konstanz) war ein Hauptanziehungspunkt.

Am Sonntagmorgen bildeten sich vor den Kassen der Parkanlage am Rande von Konstanz Warteschlangen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Mainau GmbH bis zu 5.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag gezählt. Am Ostersonntag und -montag dürften es noch mehr werden. Im vergangenen Jahr war die Insel wegen der Corona-Regeln an Ostern geschlossen.

Ostertage bringen besonders viele Besucher

Die Mainau war am 18. März in die Saison gestartet. Traditionell gilt aber das lange Osterwochenende als besonders besucherstarker, eigentlicher Auftakt. Anlässlich der Niederlassung des Deutschen Ordens auf der Insel vor 750 Jahren und des 275-jährigen Bestehens des barocken Schlosses hatte die Geschäftsführerin der Mainau GmbH, Bettina Gräfin Bernadotte, das Jahr 2022 zu einem "rauschenden Fest in unseren Gärten" erklärt.

Auch die Weiße Flotte auf dem Bodensee und die Campingplätze sind über Ostern stark nachgefragt. Auf dem Campingplatz "Sandseele" auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) genossen die Menschen im Windschatten die Sonne.

Camper auf dem Campingplatz Sandseele genießen die Sonne am Ostersonntag. SWR Robert Müller

"Wir sind komplett ausgebucht. Also Nebensaison gibt’s gar nicht mehr. Es ist eigentlich alles Hauptsaison."

Auch im Restaurant des Campingplatzes hieß es, seit das Wetter wieder gut sei, laufe es sehr gut.

"Die ersten Wochen war es noch relativ kalt, da war es etwas entspannter. Aber jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, ist wieder sehr viel los."

Radfahrerinnen und Radfahrer tummelten sich auf den Strecken rund um den Bodensee. Cafés und Restaurants an den Uferpromenaden waren gut gefüllt, auch in kleinen Orten wie Nonnenhorn (Kreis Lindau). Etwas mehr Ruhe gab es beispielsweise direkt am Bodenseeufer.