Der traditionelle Internationale Bodensee-Friedensweg in Überlingen am Ostermontag ist wegen der hohen Corona-Infektionszahlen abgesagt. Das teilten die Veranstalter mit. Zu dem Ostermarsch kommen traditionell mehr als 1.000 Menschen, um für Frieden zu demonstrieren. Stattdessen soll es in kleinem Rahmen einen Schweigemarsch geben.