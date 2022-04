Traditionelle Osterfeuer finden wieder statt

An vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben wird Ostern üblicherweise mit einem Osterfeuer gefeiert. Wegen der gelockerten Corona-Regeln dürfen sie jetzt wieder stattfinden.

Vielerorts beginnt in den Kirchen die Osternacht am Karsamstag abends mit einem kleinen Osterfeuer, so auch in Biberach in der Spitalkirche. Doch es gibt auch größere Osterfeuer. Und nach zwei Jahren Corona-Pause können die wieder stattfinden.

Osterfeuer, Osterzauber und Pfadfinder-Feier

In Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) lädt die Feuerwehr am Ostersonntag zum Osterzauber ein. Ab 18 Uhr ist für die ganze Familie etwas geboten, inklusive Stockbrotrösten für die Kinder. Schon seit über 20 Jahren organisiert der Musikverein in Bietingen im Kreis Konstanz ein Osterfeuer. Die letzten beiden Jahre musste es wegen Corona ausfallen, nun würden sich alle wieder darauf freuen, so Daniel Brachat vom Musikverein. Direkt am Waldrand werde das Holz aufgeschichtet und das Feuer werde so groß, dass man es von der Autobahnabfahrt sehen könne.

Am Ostermontag brennen die Pfadfinder in Steißlingen (Kreis Konstanz) ihr Osterfeuer ab. Sechs bis acht Meter hoch wird das Holz gestapelt, fachmännisch in Blockhaus-Schichtweise, erklärt Pfadfinderleiter David Maier.

Tierschützer sorgen sich um Kleintiere

Bei aller Euphorie um die Osterfeuer bittet der Tierschutzverein Ravensburg auch um Rücksicht. Denn wenn die Holzstapel schon länger vorbereitet seien, würden dort oft kleine Tiere Unterschlupf darin suchen. Deshalb raten die Tierschützer: Kurz vor dem Anzünden den Stapel noch einmal umschichten, um keine Tiere zu gefährden. Damit niemand zu Schaden kommt beim Osterbrauch.