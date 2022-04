Ostereiermuseum Wangen öffnet seine Türen

In zwei Wochen ist Ostern. Wer jetzt schon ein wenig in Stimmung kommen will, kann in Wangen Ostereier-Kunst anschauen. Dort hat am Freitag ein neues Ostereiermuseum eröffnet.

Das kleine Museum liegt oberhalb des Pulverturmcafés in der Wangener Innenstadt. Dort ist auf rund 37 Quadratmetern eine große Auswahl aus der faszinierenden Ostereier-Sammlung der Stadt Wangen im Allgäu zu sehen. Das Museum erinnert an ein Wohnzimmer mit Sitzgelegenheiten und einem gemütlichen Sofa. Die Kunstwerke sind in Kästen an den Wänden ausgestellt. Ein "sprechender Brunnen" erzählt von Bräuchen rund um Ostern. Unvorstellbare Details werden aus den Eierschalen herausgearbeitet. Alles in Handarbeit. Pressestelle Stadt Wangen Eier aus der ganzen Welt Ostereier in allen Formen und Farben sind in dem neuen Museum ausgestellt. Ob traditionelle Hühnereier oder große von Straußen, winzige Wachteleier oder aus Holz gedrechselte. Einige sind kunstvoll bemalt, andere mit filigran ausgeschnittenen Mustern verziert. Und auch die Künstlerinnen und Künstler kommen aus der ganzen Welt. Aus Russland, der Ukraine, den Niederlanden oder der Schweiz - Wangens Ostereier sind international. Und einige wertvolle Ausstellungsstücke sind auch dabei. Ein Ei eines Schweizer Künstlers ist sogar mit Blattgold verziert. Und eine regionale Besonderheit gibt es auch: Eines stammt von Johann Baptist Sauter, einem Künstler, der bisher nur durch seine Wangener Schützenscheiben bekannt ist. Für Kinder gibt es Klappen in den frühlingsgrünen Schränken, unter denen sich Antworten auf Fragen des "Quiz für schlaue Hasen" verstecken. Über 500 Ostereier werden in dem Museum gezeigt. Sie lagen bislang in Kisten im Fundus der Stadt. Nun werden sie ausgestellt. Pressestelle Stadt Wangen Aus Ostereier-Markt entstanden Seit über 40 Jahren schon gibt es in Wangen vier Wochen lang rund um Ostern einen Ostereier-Markt. Dort konnten Besucher bisher die unterschiedlichsten Eier betrachten. Das schöne für die Aussteller des Ostereiermarkts: Sie mussten keine Standgebühr bezahlen, sondern lediglich eines ihrer kunstvoll gefertigten Eier der Stadt überlassen. Rund 500 sind dadurch im Fundus der Stadt zusammengekommen. Bislang lagerten die Eier übers Jahr in Schachteln im Rathaus.



Seit dem 1. April ist das Ostereiermuseum in Wangen geöffnet. SWR Dirk Polzin Das Museum ist von Dienstag bis Freitag 14:00 bis 17:00 Uhr, samstags 11:00 bis 17:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.