Osterbräuche in der Region Bodensee-Oberschwaben

Ostern ist die Zeit der Bräuche und Rituale. In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es altbekannte aber auch kuriose Bräuche.

Bunt gefärbte oder bemalte Eier, Zucker- und Schokohasen und Osterfeuer - diese Bräuche kennt fast jeder. Doch was hat es mit dem Karfreitagsei und mit Ostertauf auf sich? Und was bedeutet Eierschucken?

Torsten Albius kennt sich mit Osterbräuchen und -ritualen aus. Er arbeitet im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach in Bad Schussenried (Kreis Biberach). SWR-Moderatorin Tina Löschner hat Torsten Albius an Gründonnerstag interviewt. Ihre erste Frage: Warum läuten die Glocken an Gründonnerstag zum letzten Mal vor Ostern?

Bunte Hingucker: Osterbrunnen in Tettnang

Ein bekannter Brauch zu Ostern sind Osterbrunnen: Seit über 100 Jahren werden in Deutschland Brunnen zu Ostern festlich geschmückt. Uschi Arnold hat die Tradition nach Tettnang (Bodenseekreis) gebracht. Seit mittlerweile 15 Jahren gestaltet sie zusammen mit Helferinnen Jahr für Jahr ehrenamtlich Osterbrunnen im ganzen Stadtgebiet. In diesem Jahr sind es drei: