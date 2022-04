Ostern ist die Zeit der Bräuche und Rituale. In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es altbekannte aber auch kuriose Bräuche. Torsten Albius kennt sich mit Osterbräuchen und -ritualen aus. Er arbeitet im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach in Bad Schussenried (Kreis Biberach). SWR-Moderatorin Tina Löschner hat Torsten Albius an Gründonnerstag interviewt. Ihre erste Frage: Warum läuten die Glocken an Gründonnerstag zum letzten Mal vor Ostern?