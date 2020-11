Die Oberschwabenklinik (OSK) schließt ihre Häuser für Besuche wegen der steigenden Corona-Fallzahlen. Es gibt wenige Ausnahmen, unter anderem für werdende Väter, die Kinderklinik und für Besucher von Menschen, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Patienten, die von Angehörigen abgeholt werden, können künftig nur am Eingang in Empfang genommen werden. Die Ambulanzen in Ravensburg, Wangen und in Bad Waldsee sowie die Medizinischen Versorgungszentren der OSK blieben für Patienten weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet, so die OSK.