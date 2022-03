OSK will künftig auch mit Robotern operieren

Der Oberschwabenklinikverbund OSK will an seiner Klinik in Ravensburg ab Mai Operationen künftig auch mit einem Roboter vornehmen. Laut einer Mitteilung hat das Gerät vier Arme und wird von einem Chirurgen gesteuert. Durch besonders feine OP-Instrumente operiere es präziser als ein Mensch und dies auf engstem Raum, so ein Sprecher. Dadurch erfolgten Eingriffe im Bereich der Gynäkologie und Urologie sowie Operationen an Organen schonender als bisher.

In den Aufbau des Kompetenzzentrums Roboterchirurgie investiert die OSK über zwei Millionen Euro. Der Medizincampus Bodensee in Friedrichshafen sowie das Hegau-Bodensee-Klinikum Singen setzen derartige Roboter bereits seit Jahren ein.