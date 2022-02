Maria Brendle aus Mühlhausen-Ehingen für Oscar nominiert

Die Filmemacherin Maria Brendle aus Mühlhausen (Landkreis Konstanz) ist mit ihrem Kurzfilm "Ala Kachuu" in der Sparte Live-Action-Kurzfilm für einen Oscar nominiert worden.

Das hat am Dienstagnachmittag die Oscar-Akademie bekannt gegeben. Sie stehe noch unter Schock, sagte Filmemacherin Maria Brendle in einer ersten Reaktion dem SWR. Aber natürlich freue sie sich riesig. Mit einer Nominierung ihres Kurzfilms habe sie nie gerechnet.

Der Titel "Ala Kachuu" ist das kirgisische Wort für Brautraub. Darum geht es in dem Film von Maria Brendle. Die 38-Jährige, die inzwischen in Zürich lebt, ist dafür nach Kirgistan gereist. Dort drehte sie den Kurzfilm auf Kirgisisch. Das habe sie an ihre eigenen Grenzen gebracht, sagt sie. Die Verständigung vor Ort und mit den Schauspielern war nur per Dolmetscher möglich.

Filmemacherin will auf Frauenrechte aufmerksam machen

Brautraub sei in Kirgistan zwar verboten, aber trotzdem weit verbreitet. Mit ihrem Film will Brendle auf die Rechte von Frauen aufmerksam machen. Dabei wird ihr die Oscar-Nominierung helfen, davon ist sie überzeugt. Verliehen werden die Filmpreise Ende März in Hollywood.