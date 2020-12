Nach 25 Jahren geht der Ortsvorsteher von Taldorf, einem Ortsteil von Ravensburg, in den Ruhestand. In seiner Amtszeit setzte Vinzenz Höss sich immer für die Unabhängigkeit der Ortschaften von der Kernstadt ein. An seinem offiziell letzten Arbeitstag am Dienstag zog er Bilanz im SWR-Interview. Er sagte, Ortschaften seien nach wie vor zeitgemäß. Sie böten bürgernahen Service vor Ort. Das sei gelebte Demokratie im Interesse der Bürger, so Vinzenz Höss.