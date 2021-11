Opfer äußern sich vor dem Landgericht Ravensburg

Ein Mann aus Berkheim (Kreis Biberach) soll in mehr als 200 Fällen drei Jungen über Jahre missbraucht haben. Vor dem Landgericht Ravensburg haben nun die Opfer ausgesagt.

Vor allem die beiden jüngeren Opfer, heute 16 und 18 Jahre alt, leiden noch immer unter den Taten. Sie berichteten am Freitag, dass sie nachts nicht schlafen können und von Albträumen heimgesucht werden. Der 16-Jährige erzählte, er zittere am ganzen Körper, wenn er sich in einem Fitnessraum umziehe und dabei einen älteren Menschen sehe. Das 18-jährige Opfer befindet sich in therapeutischer Behandlung. Der 16-Jährige steht auf einer Warteliste dafür. Das älteste, mittlerweile 25 Jahre alte Opfer, erklärte, ihm gehe es gut. Die ersten Missbrauchsfälle liegen bei dem Mann schon 17 Jahre zurück. Er sei noch relativ klein gewesen, sagte er.

Schwierige Situation für die Familien

Am Prozesstag äußerten sich auch zwei Eltern der Opfer. Für sie sei es schwer, an ihre Kinder heranzukommen. Als sie von den Missbrauchsfällen erfuhren, sei es für sie ein Schock gewesen. Auch während der Zeugenaussagen mussten sie weinen. Die Taten sind im Mai dieses Jahres entdeckt worden. Eine Mutter hatte zuvor ihren Sohn dazu gebracht, über das Erlebte zu berichten. Darauf ging sie zur Polizei.

Mann aus Berkheim soll über Ferienprogramm Kontakt geknüpft haben

Der 62-jährige Angeklagte soll sich als Bekannter und über ein Ferienprogramm den Kindern angenähert haben. In einem Fall wurde er sogar Untermieter im Haus der Eltern. Wie die Eltern berichteten, habe er Vertrauen zu den Kindern aufgebaut, indem er mit ihnen viel gemacht und sie beschenkt habe.

Angeklagter muss mit mehreren Jahren Haft rechnen

Dem 62-jährigen Angeklagten werden mehr als 200 Missbrauchsfälle zur Last gelegt. Seine Opfer soll er auch fotografiert haben. Darüber hinaus entdeckten die Ermittler in der Wohnung des Angeklagten zahlreiche Schusswaffen. Kurz nach Prozessauftakt einigten sich die Verfahrensbeteiligten darauf, dass der Angeklagte bei einem vollen Geständnis mit einer Haftstrafe von knapp sieben bis acht Jahren zu rechnen hat. Das Geständnis hat der Angeklagte bereits abgelegt.