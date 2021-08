per Mail teilen

Die Bregenzer Festspiele haben überraschend am Montagabend die Premiere der Rossini-Oper "Die Italienerin in Algier" absagen müssen. Grund war ein positiver Corona-Test eines Ensemble-Mitglieds, das bereits doppelt geimpft ist. Etwa 50 der insgesamt 500 Premierengäste konnten am Abend nicht mehr vorab informiert werden. Alle Karten werden rückerstattet. Nicht betroffen von der Absage sind die verbleibenden sechs Aufführungen von "Rigoletto" auf der Bregenzer Seebühne.