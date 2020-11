per Mail teilen

Mit einem digitalen Solaratlas will der Bodenseekreis den Photovoltaik-Ausbau fördern. In einer Übersicht im Internet ist jedes Haus im Kreis erfasst. Besitzer können online nachsehen, ob sich ihr Hausdach für eine Photovoltaik-Anlage eignet und wie viel Geld durch entsprechende Anlagen im Jahr gespart werden kann. Der Bodenseekreis und die Energieagentur Bodenseekreis haben die Anwendung gemeinsam entwickelt. Der Solaratlas sei ein Modellprojekt, so Landrat Lothar Wölfle (CDU). Im Bodenseekreis seien rund 10.000 Dächer für Photovoltaik-Anlagen geeignet. Damit ließe sich etwa die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs im Landkreis decken. Im Kreis Ravensburg gibt es bereits seit Ende vergangenen Jahres einen Solaratlas.