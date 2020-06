per Mail teilen

Die traditionelle Lindauer Nobelpreisträgertagung findet in diesem Jahr wegen Corona nicht statt. Stattdessen gibt es ein viertägiges Online-Event, an dem zahlreiche Nobelpreisträger teilnehmen.

Die Online-Science-Days dauern von Sonntag bis Mittwoch. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und Bettina Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau eröffneten die Konferenz. In diesem Jahr geht es in vielen Diskussionsrunden und Vorträgen um das Thema Corona. Beispielsweise die Rolle der Wissenschaft in Krisenzeiten oder wie Entwicklungsländer mit dem Virus umgehen. Aber auch Themen wie der Klimawandel, Gehirnforschung oder Batterienentwicklung werden behandelt.

37 Nobelpreisträger aus aller Welt

An der Tagung nehmen 37 Nobelpreisträger aus unterschiedlichen Fachrichtungen, etwa Chemie, Medizin oder Wirtschaft teil. Außerdem dürfen über 1.000 junge Wissenschaftler aus der ganzen Welt mitdiskutieren. Das Onlineevent ist nur für geladene Gäste und Wissenschaftler. Wer trotzdem ein bisschen Nobelpreisträgerluft schnuppern will: auf der Homepage der Tagung finden sich rund 1.000 Videos von Vorträgen, Talkrunden und Diskussionen zu verschiedenen Themen der letzten Jahre.

Die nächste reguläre Lindauer Nobelpreisträgertagung ist vom 27. Juni bis zum 1. Juli 2021 angesetzt.