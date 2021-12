Erster Fall von neuer Corona-Variante Omikron im Bodenseekreis

Im Bodenseekreis gibt es einen ersten Fall der neuen Corona-Variante Omikron. Das bestätigte das Landesgesundheitsamt dem SWR. In Baden-Württemberg gibt es damit mindestens 15 mit Omikron infizierte Menschen.

Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises war am Sonntag von einem Labor über einen möglichen Omikron-Fall informiert worden, so ein Sprecher des Landratsamts. Die Probe sei daraufhin zur weiteren Bestimmung an das Landesgesundheitsamt übermittelt worden.

Reiserückkehrer aus Südafrika positiv auf Variante getestet

Die Behörde gab am Mittwoch gegenüber dem SWR an, den positiven Omikron-Fall am Dienstag in die Corona-Statistik des Landes aufgenommen zu haben. Die Omikron-Probe im Bodenseekreis stamme von einem Reiserückkehrer, der Ende November aus Südafrika zurückgekommen war, so der Sprecher des Landratsamtes weiter.

Landratsamt sieht keinen Grund für Alarmstimmung

Der Krankheitsverlauf sei bisher eher milde gewesen. Dass es bereits weitere Omikron-Fälle in der Bevölkerung gebe, sei nicht auszuschließen. Für eine Alarmstimmung gibt es aus Sicht des Landratsamtes aber keinen Anlass.