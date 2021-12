Im Kreis Ravensburg ist ein Fall der Omikron-Variante aufgetreten. Das teilte der Landkreis am Freitagnachmittag mit. Bei einer Reiserückkehrerin aus dem südlichen Afrika sei ein PCR-Test am Flughafen noch negativ gewesen. Weil sie Symptome entwickelte wurde die Frau erneut getestet und die Virusvariante festgestellt, so der Kreis in einer Pressemitteilung.