Oma Christel lebt in Heidelberg; sie bekommt jede Woche Besuch von ihrer einzigen Enkelin Chiara, die nur eine Viertelstunde entfernt, in Mannheim-Seckenheim, wohnt. Chiara Biegel liebt seit Kindertagen besonders Omas Rollbraten mit Kartoffelknödeln, den sie heute nachkochen will, mal sehen ob es ihr gelingt. mehr...