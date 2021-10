Schussenrieder Oktoberfest künftig auf Brauereigelände

per Mail teilen

Das von der Schussenrieder Brauerei veranstaltete Oktoberfest soll kommendes Jahr mit einem neuen Konzept in den Gasträumen und auf dem Gelände der Brauerei und nicht wie bisher auf dem Festplatz in Bad Schussenried (Landkreis Biberach) stattfinden. Das teilte die Schussenrieder Brauerei Ott mit. Grund seien die Planungsunsicherheiten durch die Corona-Pandemie. Das Oktoberfest war in diesem und vergangenem Jahr wegen der Coronalage abgesagt worden. Davor habe das mehrtätige Fest bis zu 30.000 Besucher angelockt.