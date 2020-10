Ohrenkino in Arbon

Eingang zum Ohrenkino in der ehemaligen Fabrikhalle.

Am liebsten trommelt Stefan Philippi.

Ohrenkino von Klangkünstler Stefan Philippi in Arbon

Ins Kino geht man normalerweise, um einen Film anzuschauen. In Arbon am Schweizer Bodenseeufer (Kanton Thurgau) gibt es jetzt ein Kino, in dem es vor allem ums Hören geht: das neu eröffnete Ohrenkino des Klangkünstlers Stefan Philippi.