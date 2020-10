per Mail teilen

In Friedrichshafen hat sich ein 17-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut Polizei wollten Beamte ihn in einem Auto kontrollieren, woraufhin der Jugendliche flüchtete. Er fuhr unter anderem über eine rote Ampel und war mit 100 Stundenkilometern innerhalb einer Ortschaft unterwegs. Die Polizei verlor den Sichtkontakt zu dem Auto, entdeckte den 17-Jährigen aber wenig später als er zu Fuß unterwegs war. Er hat keinen Führerschein und ein falsches Kennzeichen am Auto.