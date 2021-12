Die Stadt Friedrichshafen bietet im Impfstützpunkt in der Innenstadt künftig freitags und samstags Corona-Impfungen ohne Termin an. Wie die Stadt mitteilte, besteht das Angebot jeweils zwischen 10 und 17 Uhr an der Rückseite des Rathauses. An die Wartenden würden Bändel ausgeteilt, die farblich ein bestimmtes Zeitfenster anzeigen. So könnten Impfwillige die Warteschlange verlassen und später wiederkommen.