Offener Brief an Klimaaktivisten

Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer hat sich in einem Offenen Brief zu den jüngsten Aktionen von Klimaaktivisten geäußert. In dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, wirft er ihnen eine zunehmende Radikalisierung sowie einen Mangel an Respekt vor.