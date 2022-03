per Mail teilen

Rund 520 Lehrstellen im Handwerk sind in den Kreisen Biberach, Bodensee und Ravensburg noch unbesetzt. Darauf weist die Handwerkskammer Ulm hin. Man könne Jugendlichen in jedem Landkreis jeden handwerklichen Ausbildungswunsch erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung. Informationen zu den offenen Ausbildungsplätzen gibt es auch auf der Internetseite der Handwerkskammer.