Energie-Expertin aus Pfullendorf mit Habeck in Afrika

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) wird bei seiner Afrikareise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Mit dabei ist eine Unternehmerin aus Pfullendorf (Kreis Sigmaringen).

Die Geschäftsführerin vom Energiesystemehersteller Off-Grid Europe aus Pfullendorf, Christiane Kragh, ist am Sonntag mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu einer fünftägigen Reise nach Namibia und Südafrika aufgebrochen. Das Unternehmen entwickelt sogenannte netzferne erneuerbare Stromspeicher. Diese sorgen für Strom an Orten, wo kein Stromnetz vorhanden ist. Dem SWR sagte Gründerin Christiane Kragh, was sie sich von der Reise mit der Wirtschaftsdelegation verspricht:

Bei der Reise soll das Klima- und Kooperationsabkommen zwischen Deutschland und Namibia im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Außerdem soll es auch um die Frage gehen, wie die Zusammenarbeit beider Staaten im Bereich der grünen Wasserstoffwirtschaft ausgebaut werden kann. In Südafrika ist ein deutsch-afrikanischer Wirtschaftsgipfel geplant.

"Wir erhoffen uns natürlich, spannende Kontakte zu knüpfen."

Kragh war bereits im Februar als Teil der Wirtschaftsdelegation von Bundespräsident Steinmeier im Senegal. Dort hatte Off-Grid eigenen Angaben zufolge 2020 ein Tochterunternehmen gegründet.