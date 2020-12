Der Bodensee vor Hard in Vorarlberg ist am Montag durch ausgelaufenes Öl verunreinigt worden. Nach Angaben der Polizei war bei Ausbaggerungsarbeiten in einem nahegelegenen Bach ein Hydraulikschlauch eines LKW-Krans gerissen. Das Hydrauliköl floss bis in den Bodensee, wo es sich auf etwa 500 Quadratmeter ausbreitete. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre und beseitigten die Verschmutzung.