Der Reutibach in Uttenweiler (Kreis Biberach) ist mit Öl verunreinigt worden. Ein Zeuge entdeckte laut Polizei am Dienstagabend einen mehrere hundert Meter langen Ölfilm im Wasser und rief die Feuerwehr. Diese errichtete eine Ölsperre. Nun wird ermittelt, wie das Öl in den Bach gelangte.