Einen außergewöhnlichen ökumenischen Gottesdienst können Gläubige am Sonntagabend in Unteruhldingen (Bodenseekreis) besuchen. Die ev. Laetare Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen mit Pfarrer Thomas Weber und die kath. Seelsorgeeinheit Meersburg mit Pfarrer Matthias Schneider laden ins Autokino. Hintergrund ist das noch bis Ende der Woche geltende Verbot öffentlicher Gottesdienste in Kirchen wegen der Corona-Pandemie. In dem Autokino zeigen die Betreiber der "Alten Fabrik" Mühlhofen eigentlich seit Anfang Mai coronagerecht Filme. Am Sonntag ab 20:30 Uhr beten und feiern die beiden Pfarrer dort mit interessierten Gläubigen, die der Messe in ihren Autos beiwohnen. Bei sehr schlechtem Wetter behalten sich die Veranstalter vor, den Autokino-Gottesdienst am Welterbesaal in Unteruhldingen kurzfristig abzusagen. Ab kommender Woche dürfen in Baden-Württemberg unter Maßgaben des Infektionsschutzes wieder Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen in Kirchen und Gebetsräumen stattfinden.