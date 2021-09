per Mail teilen

Am Donnerstag hat die Öko-Aktionswoche Baden-Württemberg begonnen. Dazu werden auch Veranstaltungen in der Bio-Musterregion Ravensburg angeboten. Wie das Landratsamt mitteilt, steht im Mittelpunkt die Erzeugung biologischer Lebensmittel in der Region. Bis Ende Oktober gibt es Führungen durch Bio-Betriebe, Workshops und Verkostungen.