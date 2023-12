per Mail teilen

Hinter der Öchsle-Bahn AG in Warthausen (Kreis Biberach) liegt eine erfolgreiche Saison. Die Betreiber sind mit den Fahrgastzahlen mehr als zufrieden.

Fast 50.000 Gäste sind in der vergangenen Saison, die mit der Nikolausfahrt am sechsten Dezember geendet hat, mit der Öchsle-Museumsbahn in Warthausen gefahren. 2023 war damit laut Betreibergesellschaft das erfolgreichste Jahr seit 2009.

Besonders beliebt waren die Sonderfahrten

Vor allem die Sonderfahrten, wie der Schussenrieder Hopfenexpress, bei dem Bier verkostet wird, oder die Bacchusfahrt mit Weinprobe seien gut angenommen worden, so der Geschäftsführer der Öchslebahn, Andreas Albinger.

Aber auch der Regelbetrieb an den Wochenenden war wieder so stark wie vor Corona. Die knapp 50.000 Fahrgäste waren an den 61 Fahrtagen mit der einzig noch erhaltenen Schmalspurbahn des früheren Königreichs Württemberg unterwegs. Die Fahrt mit der historischen Dampflok und nostalgischen Wagen führt von Warthausen nach Ochsenhausen, 19 Kilometer weit.

Im kommenden Jahr feiert die Öchslebahn dann ihr 125-jähriges Jubiläum.