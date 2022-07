per Mail teilen

Im Kampf um die Play-Offs haben die Tischtennisfreunde Ochsenhausen einen Rückschlag erlitten. Sie verloren am Wochenende die Partie gegen Fulda-Maberzell mit 0:3. Durch die vierte Niederlage in Folge fielen die Tischtennisfreunde auf den sechsten Platz in der Bundesligatabelle zurück.