Die Tischtennisfreunde Ochsenhausen im Kreis Biberach können nicht wie geplant am Sonntag in die Bundesligasaison starten. Gegner wäre Saarbrücken gewesen. Zwei Spieler der Saarländer sind aber von Corona betroffen. Einer wurde positiv getestet. Der andere muss als Kontaktperson in eine 14-tägige Quarantäne.

Spiel um zwei Wochen verschoben

Das Spiel wurde deshalb um zwei Wochen verschoben. Der übrige Spielplan bleibt gleich. Die Nachholbegegnung findet ebenfalls in der Ochsenhausener Hans-Liebherr Halle statt. Und zwar zum ersten Mal wieder seit zwei Jahren. Denn die Ochsenhausener Halle hatte einen Wasserschaden. Heimspiele wurden deswegen im fernen Ehingen ausgetragen.

Jüngste Mannschaft der Vereinsgeschichte

Der Beginn des verschobenen Bundesligaauftakts wird von den Fans ersehnt. Auch deswegen, weil eine neue Mannschaft aufläuft. Mit zwei 17-jährigen, heißt es, sei sie die jüngste der Vereinsgeschichte. Auch der Trainer, Yong Fu, ist neu.