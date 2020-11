per Mail teilen

Das Team der TTF Liebherr Ochsenhausen hat am Sonntag in der Tischtennis-Bundesliga die Gäste des ASV Grünwettersbach mit 3:2 besiegt. Am Freitag hatten die Tischtennisfreunde aus dem Kreis Biberach ihre erste Saisonniederlage eingefahren. Sie unterlagen im Nachholspiel gegen den TSV Bad Königshofen mit 2:3.