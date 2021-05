Die Bodensee-Obstbauern fordern das Land auf, die seit zwei Jahren bestehende Versicherung gegen Frostschäden weiter zu unterstützen. Diese sichere die Existenz zahlreicher Obstbaubetriebe.

Das erklärte ein Sprecher des Landesobstbauverbandes am Mittwoch in Meckenbeuren im Bodenseekreis. Viele Kirschen- und Apfelblüten in Bodenseenähe waren in den vergangenen Wochen in Frostnächten erfroren, so der Meckenbeurer Obstbauer Dietmar Rist vor Journalisten.

Frost sorgt für Millionenschäden im Obstbau

Landesweit schätzt der Landesobstbauverband die Frostschäden auf 70 Millionen Euro. Allerdings bekommen die Landwirte den Großteil davon ersetzt – über die vor zwei Jahren eingerichtete Frostschäden-Versicherung. Diese sei von den Landwirten aber nur zu bezahlen, weil das Land 50 Prozent der Versicherungsprämien übernimmt. Dieser Landes-Beitrag ist aber nur bis Ende des kommenden Jahres garantiert.

Der Landesobstbauverband fordert, dass die Bezuschussung über 2022 hinaus fortgesetzt wird. Nur so könnten in weiteren Frostjahren Existenzen betroffener Landwirte dauerhaft gesichert werden.