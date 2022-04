Obstbauern am Bodensee besorgt wegen Frostnächten

In den kommenden Tagen wird es wieder kalt in der Region Bodensee-Oberschwaben. Viele Landwirte bereiten sich auf Spätfrost vor, um ihre Bäume kurz vor der Blüte zu schützen.

Mit Sorge blickt Obstbauer Johannes Bentele auf die kommenden Nächte. Denn seine Apfelbäume auf seinem Hof in Tettnang (Bodenseekreis) befinden sich gerade in der kritischen Phase zwischen Austrieb und Blüte. Schuld sei der Klimawandel, sagte Bentele dem SWR. "Dadurch sind die Bäume immer früher dran, teilweise bis zu drei Wochen."

Obstbauer Johannes Bentele in Tettnang hat einen Weiher zur Bewässerung seiner Plantage angelegt SWR Martin Hattenberger

Beregnung kann Blüten schützen

Das Problem: Ab dem Austrieb hält der Apfelbaum bis zu minus sieben Grad aus. Zur Blüte nur null Grad. In dieser Zwischenphase sind es nur Temperaturen von minus ein bis inus zwei Grad. Sollten sich die Wetterprognosen bewahrheiten und es in der Nacht von Sonntag auf Montag bis zu Minus fünf Grad am Bodensee geben, würde das die Bäume schädigen. Johannes Bentele bereitet deshalb seine Beregnungsanlage vor.

"Durch Beregnung bei frostigen Temperaturen bildet sich im Zentrum der Blüte die sogenannte Kristallisationswärme. Dadurch bleibt die Temperatur dort kostant bei null Grad."

Bentele hat extra einen 14.000 Kubikmeter großen Bewässerungsweiher neben seinen Hof gebaut. Dort sammelt er Regenwasser, das er verbraucht wenn es wieder kalt wird. So rettet er seine Blüten und seine Ernte.

dpa Bildfunk (c) dpa

Schnee und bis zu minus zehn Grad

In einigen höheren Lagen in Oberschwaben könnte es sogar noch kälter werden. Bis zu minus zehn Grad sind möglich, so lautet die Wettervorhersage von Wetterexperten Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Dabei kann es am Wochenende auch Schnee geben, sogar am Bodensee. Der Grund: Es kommt kalte Polarluft aus Nord-Nordwest zu uns.

"Der April macht eben doch was er will, auch wenn das abgedroschen klingt", so Roland Roth im SWR-Interview. In der kommenden Woche werde es dann wieder wärmer. Bis plus zehn Grad seien dann wieder möglich. Bis es wieder frühlingshaft wird, dauere es noch bis mindestens Mitte April.

Aber: es hat auch etwas positives. Das Regendefizit der letzten Wochen werde dann Schritt für Schritt wieder ausgeglichen, so Wetterexperte Roth.