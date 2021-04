Viele Obstbauern am Bodensee haben Angst vor weiteren Frostnächten in den nächsten Tagen. Dabei könnte ein Teil der Blüten regelrecht erfrieren, heißt es beim Kompetenzzentrum für Obstbau in Bavendorf.

Erste Schäden traten bereits in den vergangenen Tagen auf – bei Temperaturen von bis zu sechs Grad Minus. Betroffen war das Steinobst, also beispielsweise Kirschen und Mirabellen, so Manfred Büchele, Leiter des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee in Bavendorf (Kreis Ravensburg). Demnach hielten sich die Schäden aber in Grenzen. Auch weil die Apfelblüte noch nicht so weit ist.

Apfelblüte noch nicht betroffen

Der für den Bodenseeraum so wichtige Apfelanbau wurde bislang laut Obstbau-Kompetenzzentrum kaum beschädigt. Erst in zwei Wochen sind die Äpfel voraussichtlich in der Blüte. Aber Entwarnung könne deshalb noch nicht gegeben werden, so Obstbauer Hubert Knoblauch aus Berg bei Friedrichshafen (Bodenseekreis). Denn für die kommende Woche seien mindestens zwei weitere Frostnächte angekündigt. Somit könnten sich die Schäden erheblich ausweiten.

Wasser hilft gegen Frost

Dabei gibt es auch Möglichkeiten, die Blüten vor den kalten Nächten zu schützen. Eine erprobte Methode ist es, die Pflanzen in den Frostnächten zu beregnen. Das Wasser gefriert um die Blüten und schützt diese so vor der Kälte, auch wenn es paradox klingt. In Apfelanbaugebieten wie Südtirol oder in Norddeutschland eine oft angewandte Technik. Das Problem sei aber, dass ausgerechnet am Bodensee oft das Wasser fehle, so Manfred Büchele vom Kompetenzzentrum Obstbau in Bavendorf: "Obwohl wir den Bodensee vor der Haustür haben, haben wir wenig Zugang zu Wasser. Man braucht enorme Wassermengen um diese Frostschutzberegnung zu machen."