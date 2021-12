Obskure Bescheinigungen über Impfunfähigkeit

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt gegen ein Internetportal, das "Impfunfähigkeitsbescheinigungen" verkauft. Unterschrieben sind die angeblichen Gesundheitszeugnisse von einer Ärztin aus Laupheim.

Wie Recherchen von tagesschau.de ergaben, handelt es sich bei der Ärztin um Dr. Marianne Müller aus Laupheim. Sie kandidierte 2021 bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und bei Bundestagswahl auf Platz 1 der baden-württembergischen Landesliste der impfkritischen Partei "Die Basis". Auf der Internetseite zur Wahl schrieb Müller damals, sie habe ab 1997 in Laupheim (Kreis Biberach) eine allgemeinmedizinische Praxis betrieben, 2011 aber ihre Berufstätigkeit aufgegeben.

Internetportal in Querdenkerkreisen beworben

Müller soll "Impfunfähigkeitsbescheinigungen" unterschrieben haben, die über das Internetportal eines Parteifreundes käuflich erworben werden können. Nach tagesschau.de-Recherchen wird das Portal derzeit in sogenannten Querdenker-Kreisen beworben. Die Ärztekammer Niedersachsen hält die ausgestellten Bescheinigungen laut tagesschau.de nicht mit einem gewissenhaften ärztlichen Handeln vereinbar. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittele bereits in dem Fall. Auch die Ärztekammer Baden-Württemberg hat nach eigenen Angaben den Fall an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.