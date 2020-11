per Mail teilen

Bei einem Unfall in Oberteuringen (Bodenseekreis) am Samstagnachmittag ist ein Fahrradfahrer tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige hatte beim Linksabbiegen das Auto einer 29-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes zu Boden geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Kreisstraße war für vier Stunden vollständig gesperrt.