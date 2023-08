Baumstamm-Ziehen, Strohbuschel-Werfen oder Whiskyfass-Rollen - und zwar im Schottenrock: Diese Wettkämpfe stehen am Samstag bei den "Oberschwäbischen Highländgames" auf dem Programm.

Im Horgenzeller Teilort Wilhelmskirch (Kreis Ravensburg) finden am Samstag zum elften Mal die "Oberschwäbischen Highländgames" statt. Der Wettkampf knüpft an eine schottische Tradition an. Die Teilnehmenden messen sich in Disziplinen wie Baumstamm-Werfen und Whiskyfass-Rollen.

16 Zweier-Teams, darunter ein reines Frauen-Team und zwei gemischte Teams, gingen am Samstagnachmittag an den Start. Eine Disziplin war neben Baumstammwerfen, -ziehen und Fass-Rollen auch das sogenannte Strohbuschel-Werfen. Beim Wettkampf "Schottenwäsche" balancierten zwei Kontrahenten auf einem Balken und versuchten, sich mit einem Paddel in einen Pool zu stoßen. Bewertet werden aber auch der Name und das Outfit der Teams.

Teilnehmer müssen einen Kilt tragen

Das Tragen eines traditionellen Schottenrocks ist bei den Wettkämpfen Pflicht, so der Musikverein Wilhelmskirch als Veranstalter. Kraft, Mut und Geschicklichkeit seien gefragt, um den Titelverteidigern "Hydro Power" den Sieg streitig zu machen.

So waren die Wettkämpfen in Wilhelmskirch im vergangenen Jahr:

Gewinner erhalten ein kleines Stück Land in Schottland

Neu ist in diesem Jahr der Preis für die Gewinner: Sie erhalten neben dem üblichen Wanderpokal erstmals 100 Quadratfuß Land in den schottischen Highlands, das sind umgerechnet neun Quadratmeter. Als Landbesitzer darf man laut den Veranstaltern offiziell den Titel "Laird of Glencoe" führen. Glencoe ist ein Ort in Schottland. Bei Wettkämpfen wie in Wilhelmskirch hatten sich schottische Könige einst ihre besten Kämpfer ausgesucht.