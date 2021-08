In freier Natur fühlt sie sich am wohlsten. Heidrun Zeus stammt aus einer Jägerfamilie. Als Kind war sie schon viel im Nordschwarzwald unterwegs und führte später ehrenamtlich Gästegruppen durch die Landschaft. Seit 2014 hat sie ihren Traumjob: Rangerin in Nationalpark. Fast jeden Tag ist sie mit Hündin Quitte rund um den Ruhestein unterwegs, der jetzt, zu Corona-Zeiten, so beliebt ist wie nie zuvor. Im Studio erzählt Heidrun Zeus, was sie mit den vielen Nationalpark-Besuchern tagtäglich erlebt und wann ihr auch mal der Geduldsfaden reißt. mehr...