Der Fortbestand der Ravensburger Oberschwabenschau ist gesichert. Sie wird künftig von der privaten Firma "Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft" ausgerichtet.

Die Privatfirma "Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft" ist am Dienstag in den Betrieb gestartet. Ihr Gründer ist der bisherige Projektleiter der Oberschwabenschau, Stephan Drescher. Die neue Privatfirma soll Messen wie die Oberschwabenschau, die Baumesse "hausplus" oder die Feinschmeckermesse "Gusto" fortführen. Den Auftrag dazu erteilte der Firma bereits im Juli der Ravensburger Gemeinderat, in einer nicht-öffentlicher Sitzung.

Drescher hatte auch bisher Oberschwabenschau organisiert

Drescher hatte auch bisher die Messen als Mitarbeiter der städtischen Veranstaltungsgesellschaft LIRA organisiert. Doch die LIRA hatte Defizite in anderen Bereichen und wurde wegen Konkursgefahr aufgelöst. Nun will Drescher deren Messe-Angebot zusammen mit sieben ehemaligen LIRA-Mitarbeitern fortführen. Mitte Oktober möchte er eine Art Mini-Oberschwabenschau veranstalten: die Fachmesse "Agraria". Sie richtet sich aber nur an Landwirte und soll coronabedingt komplett unter freiem Himmel stattfinden.