Die Oberschwabenkliniken mit Sitz in Ravensburg wollen nach eigenen Angaben zusätzliche Pflegekräfte ausbilden. Interessierte könnten im April kommenden Jahres eine dreijährige Ausbildung beginnen, so die Kliniken in einer Mitteilung. Das Angebot zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt richte sich beispielsweise an junge Menschen, die im Herbst keine Ausbildung beginnen konnten.