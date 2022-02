per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Patienten auf den Stationen der Oberschwabenklinik (OSK) im Kreis Ravensburg ist auf 38 gestiegen. Wie der Klinikverbund mitteilte, fallen wegen Corona-Erkrankungen 80 Beschäftigte der OSK aus. Im Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg könnten deshalb 25 Betten nicht belegt werden, im Klinikum Wangen hätten bereits in der vergangenen Woche bis Monatsende 20 Betten geschlossen werden müssen, so die OSK.