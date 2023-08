Die Stadt Lahaina auf der Insel Maui ist von den Bränden auf Hawaii schwer getroffen. Anatol Eisele aus Ravensburg lebt seit 30 Jahren dort. Sein Fisch-Restaurant wurde komplett zerstört.

2.000 Häuser, die in der Stadt Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui standen, sind von den Wald- und Buschbränden zerstört worden. Der Ravensburger Anatol Eisele hatte in Lahaina ein Fisch-Restaurant, von dem nichts übrig geblieben ist.

SWR1-Moderator Patrick Neelmeier hat Eisele erzählt, wie es sich angefühlt hat, am Tag nach der Feuerkatastrophe nach Lahaina zurück zu kommen:

Stadt Lahaina komplett abgebrannt

Der gebürtige Ravensburger kam als Windsurfer vor 30 Jahren in das US-Inselparadies, nun steht er vor den verkohlten Ruinen seines Restaurants "Paia Fishmarket" in Lahaina. Bis zuletzt seien die Fluchtwege verstopft gewesen, so dass er selbst bis zur letzten Sekunde nicht raus kam. Die Autos stünden völlig ausgebrannt weiter auf der Straße. Man könne durch die Stadt Lahaina durchsehen. Sie sei komplett zerstört, so Eisele.

"Der Schock, der war schon relativ gravierend. Dass da überhaupt nichts übrig geblieben ist."

Eisele war am Dienstagnachmittag der vergangenen Woche von seinem Wohnort Haiku im Osten der Insel ins westliche Lahaina unterwegs, als er die heftigen Winde erlebte. "Wir haben über 100 Jahre alte Bäume, die sind einfach umgepurzelt wie Zahnstocher", erzählte er. Wegen des Sturms war sein Restaurant schon ohne Strom. Mit ein paar Mitarbeitern harrte er zunächst aus. "Und plötzlich haben wir lautes Knallen von explodierenden Autos gehört und schwarzen Rauch gesehen", erzählt Eisele.

Notfalls wollten sie ins Meer springen, so ihr Fluchtplan, denn die Straßen waren schon völlig verstopft. Dann blies der Wind das Dach des Restaurants weg, die Flammen kamen näher und sie sprangen doch noch ins Auto. "Wir sind gerade noch so zum Schluss raus gekommen", berichtet der gebürtige Oberschwabe.

Schneller Wiederaufbau auf Hawaii nach Feuer-Katastrophe? Eher unwahrscheinlich

An einen schnellen Wiederaufbau der Stadt glaubt Eisele nicht. Es sei die alte Königstadt von Hawaii, das sei bei den aktuellen Umwelt- und Sicherheitsvorschriften schwierig. Er sei jetzt 50 Jahre alt, vielleicht erlebe er den Wiederaufbau mit 55, 58 oder 60 Jahren.