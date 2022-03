Oberbürgermeisterwahl in Laupheim

In Laupheim (Kreis Biberach) wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Fünf Männer und eine Frau stehen zur Wahl.

Die Laupheimer wählen ihr neues Stadtoberhaupt. Mit dabei ist erneut Ingo Bergmann aus Ulm. Er erhielt bei der vergangenen Wahl 2017 gut 41 Prozent der Stimmen und kandidiert erneut. Auch der Bürgermeister von Oberstadion (Alb-Donau-Kreis), Kevin Wiest, die Bürgermeisterin von Bad Wurzach (Kreis Ravensburg), Alexandra Scherer, sowie der technische Leiter der Stadtwerke Laupheim, Raymond Ihle, wollen Oberbürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeisterin werden. Weitere Kandidaten sind der Laupheimer Unternehmer Robert Dilber und der Diplombetriebswirt Michael Springer, ebenfalls aus Laupheim.

Der bisherige Oberbürgermeister von Laupheim, Gerold Rechle, starb im Dezember 2021 nach schwerer Krankheit.

Ins Rathaus Laupheim (Kreis Biberach) zieht bald ein neues Stadtoberhaupt ein. Stadtverwaltung Laupheim

Interessierte können Wahlausgang live mitverfolgen

Gut 17.000 Wahlberechtigte gibt es in Laupheim. Das künftige Stadtoberhaupt braucht über 50 Prozent der Stimmen, ansonsten wird in rund einem Monat am 24. April erneut gewählt. Wie bereits in den vorangegangenen Oberbürgermeisterwahlen werden nach Angaben der Stadtverwaltung auch dieses Jahr die vorläufigen Wahlergebnisse am Sonntag öffentlich übertragen. Die Übertragung findet in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule statt. Beginn ist um 18 Uhr. Die vorläufigen Wahlergebnisse werden live auf einer Leinwand projiziert. Bei der Veranstaltung gilt die aktuelle Corona-Verordnung und FFP2-Maskenpflicht. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wer die Live-Übertragung nicht in der größeren Runde, sondern lieber daheim ansehen möchte, kann die Übertragung über die Homepage der Stadtverwaltung mitverfolgen.

Interesse im Vorfeld groß

Das Interesse an der Wahl im Vorfeld war groß. So nahmen nach Angaben der Stadt Laupheim am 18. März gut 350 Bürgerinnen und Bürger an der Vorstellung der Kandidaten und der Kandidatin teil, um sich ein persönliches Bild zu machen. Das Publikum konnte den Kandidierenden auch Fragen stellen. Thematisiert wurden laut Stadtverwaltung unter anderem die Infrastruktur, den Umgang mit bestehenden Bauten, die Stärkung der Ortsteile oder Angebote für verschiedene Alters- und Zielgruppen.

Wer sich vor Abgabe seines Stimmzettels nochmal selbst ein Bild machen möchte, kann die Aufzeichnung der Kandidatenvorstellung auf der Homepage der Stadtverwaltung anschauen.