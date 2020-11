Kinder aus armen Familien bekommen in der Kita in Singen am Hohentwiel einmal pro Woche ein gesundes Frühstück durch den Verein "Kinderchancen". Die SWR Spendenaktion "Herzenssache" unterstützt das Projekt gegen Kinderarmut und für gesunde Ernährung. Wir haben zwei Familien begleitet und zeigen wie wichtig Frühstück ist. mehr...