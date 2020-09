Bei der Konstanzer Oberbürgermeisterwahl hat keiner der fünf Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen bekommen. Zum zweiten Wahldurchgang am 18. Oktober treten mindestens drei von ihnen wieder an.

Luigi Pantisano (Linke) kann sich über großen Zuspruch in Konstanz freuen. Fiona Große

Gewinner des Abends ist Luigi Pantisano, Mitglied der Partei "Die Linke". Er bekam 38,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er wird von einem breiten grünen und linken Spektrum unterstützt. Amtsinhaber Uli Burchardt, CDU-Mitglied, kam mit 35,8 Prozent auf Platz zwei. Den dritten Platz belegte Andreas Hennemann, SPD-Mitglied. Er bekam 14,6 Prozent der Stimmen. Auf den parteilosen Kandidaten Andreas Matt entfielen 7,7 Prozent. Der ebenfalls parteilose Jury Martin holte 3,3 Prozent der Stimmen.

Zweiter Wahlgang am 18. Oktober

Da im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen bekommen hat, gibt es nun einen zweiten Wahldurchgang in drei Wochen, am Sonntag, den 18. Oktober. Dann entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen. Neben Luigi Pantisano und Uli Burchardt gab am Wahlabend auch Andreas Matt seine weitere Kandidatur bekannt. Ob der drittplatzierte Andreas Hennemann bei seiner Kandidatur bleibt, wollte er am Abend noch nicht entscheiden. Jury Martin war am Wahlabend nicht im Bodenseeforum zur Präsentation der Wahlergebnisse. Nach Informationen des "Südkurier" will er am 18. Oktober nicht noch einmal antreten.

Der Konstanzer OB Uli Burchardt (CDU) am Wahlabend. SWR Esther Leuffen

55,8 Prozent Wahlbeteiligung - 93,2 Prozent Briefwahl

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt Konstanz bei 55,8 Prozent. Das ist laut Wahlleiter Andreas Thöni die höchste Wahlbeteiligung seit der Oberbürgermeisterwahl 1980. Gut 93 Prozent der Konstanzerinnen und Konstanzer folgten dem coronabedingten Aufruf der Stadt zur Briefwahl. Das sei die höchste Briefwahlbeteiligung in der Geschichte der Stadt Konstanz, so Wahlleiter Thöni.