Oberbürgermeisterwahl in Weingarten

In Weingarten (Kreis Ravensburg) steht am Sonntag die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters an. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit holen, findet am 24. April eine Neuwahl statt.

Insgesamt treten in Weingarten fünf Kandidaten zur Wahl an. Der 52-jährige Gerrit Elser, der 41-jährige Clemens Moll, der 44-jährige Christian Binder, der 49-jährige Markus Kuhnert und der 42-jährige Roman Urban.

Zwei erfahrene Bürgermeister

Als erster Kandidat hat Gerrit Elser (parteilos) seine Bewerbung eingereicht. Er ist vom Fach, denn er war schon Bürgermeister in Sonnenbühl, einer Gemeinde auf der Schwäbischen Alb, und Oberbürgermeister in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim). Nach einem beruflichen Wechsel in die Privatwirtschaft will er nun wieder Politik machen.

Zweiter Kandidat ist Clemens Moll. Er ist CDU-Mitglied und seit 2010 Bürgermeister in Amtzell (Kreis Ravensburg). Moll wurde in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) geboren und ist in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) aufgewachsen.

Zwei Ingenieure wollen OB werden

Dritter Bewerber ist Christian Binder (parteilos) aus Weingarten. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur bei einer mittelständischen Firma in Biberach. Sein Motto lautet "Binder verbindet". Er lebt seit 24 Jahren in Weingarten.

Vierter Kandidat ist Markus Kuhnert (parteilos) aus dem bayerischen Kempten (Regierungsbezirk Schwaben). Er ist Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Aufgewachsen ist Kuhnert bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg).

Urban gilt als Exot

Fünfter im Bund ist Kandidat Roman Urban aus Baienfurt (Kreis Ravensburg). Der 42-jährige, parteilose freie Journalist gilt als Exot. Er will etwa eine "Druiden-Partei" gründen sowie in Weingarten einen großen botanischen Garten anlegen. Außerdem will er die Stadtverwaltung verschlanken.

Kandidat braucht bei der Wahl die absolute Mehrheit

Die Stadt Weingarten hat rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters wurde früher nötig als gedacht, weil der bisherige Oberbürgermeister Markus Ewald sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte. Ewald ist seit einem schweren Unfall querschnittsgelähmt. Sollte am Sonntag keiner der fünf Kandidaten die absolute Mehrheit holen, folgt am 24. April eine Neuwahl.

Am Sonntag gegen 19 Uhr finden Sie alle Daten und Zahlen zur Wahl hier. Bürgermeister Alexander Geiger, der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses in Weingarten, wird das Wahlergebnis vom Balkon des Rathauses aus verkünden.