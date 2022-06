OB irritiert: Erste Klinikstationen schließen schon im Herbst

per Mail teilen

Der Bad Waldseer Oberbürgermeister Matthias Henne (CDU) übt scharfe Kritik an Plänen des Oberschwabenklinikverbunds, die Orthopädie und Chirurgie am örtlichen Krankenhaus bereits Ende Oktober nach Wangen zu verlagern. Im Ravensburger Kreistag habe es geheißen, die Schließung der Waldseer Klinik, die wegen Personalmangels und hoher Verluste beschlossen wurde, habe bis Herbst kommenden Jahres Zeit. Auch, um ein Medizinisches Versorgungszentrum einzurichten, sagte Henne dem SWR. Dass die Waldseer Operateure weiterhin Sprechstunden in Bad Waldsee abhielten, sei ein nur schwacher Trost.