O-Ton Herbinger zu Kinderkirche

Ein Gotteshaus, das sich speziell an Kinder richtet - das ist die Idee des katholischen Dekans Bernd Herbinger aus Friedrichshafen. Er will dort eine Kirche bauen, in dem Kinder Raum haben, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Auch das Gebäude selbst soll das widerspiegeln, sagte Herbinger dem SWR: